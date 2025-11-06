Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Военные летчики ВКС России высоко оценивают характеристики Су-34. По их словам, эти самолеты чрезвычайно востребованы в войсках и продемонстрировали высокую эффективность в зоне проведения СВО. Инженеры ОАК продолжают работу по совершенствованию авиационных комплексов, стоящих на вооружении российской армии. Полученный опыт позволяет им вносить необходимые изменения в конструкцию и системы самолетов, делая их еще более эффективными.