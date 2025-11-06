В аэропорту Волгограда сняли ограничения

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавляется в сообщении.