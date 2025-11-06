Ричмонд
В аэропорту Волгограда сняли ограничения

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавляется в сообщении.