Мошенники используют геотеги и фото покупок для сбора данных о жертвах

Телефонные мошенники начали использовать новые способы сбора личной информации через фотографии покупок и геотеги, размещённые в социальных сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.
Они анализируют эти изображения, чтобы узнать местоположение жертвы, её род занятий, а также определить, кто из близких находится рядом с ней. Полученные данные позволяют преступникам создавать индивидуализированные и более правдоподобные схемы обмана.
Для защиты от таких угроз киберполиция рекомендует не публиковать фотографии с геолокацией или изображениями покупок в открытом доступе и отключить автоматическое добавление геотегов на фотографии.
Также советуются проверить настройки конфиденциальности в социальных сетях, чтобы ограничить круг людей, которые могут видеть ваши посты, и не отвечать на звонки и смс с незнакомых номеров, а также в мессенджерах или соцсетях.
Ранее юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун сообщила, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников налоговых органов, чтобы выманивать у граждан коды из СМС и вовлекать их в преступные схемы.