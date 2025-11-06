Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 75 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных со стороны Украины. БПЛА были сбиты над 10 субъектами, докладывает Министерство обороны.

Источник: Life.ru

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА самолётного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Орловской области», — отчиталось ведомство.

По одному дрону было сбито над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

Ночью жители Волгограда сообщили, что слышали около десяти взрывов над городом. Как уже писал Life.ru, один человек погиб там при атаке БПЛА ВСУ на многоэтажный дом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

