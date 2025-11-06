Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске

В Хабаровске, в районе Ореховая Сопка, поезд столкнулся с автобусом после того, как транспортное средство проехало на запрещающий сигнал семафора, сообщила краевая Госавтоинспекция. Пострадали четыре человека: водитель и три пассажира автобуса, в их числе ребенок.