Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске

В Хабаровске, в районе Ореховая Сопка, поезд столкнулся с автобусом после того, как транспортное средство проехало на запрещающий сигнал семафора, сообщила краевая Госавтоинспекция. Пострадали четыре человека: водитель и три пассажира автобуса, в их числе ребенок.

Источник: РБК

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 12:44 на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды, 4/3. «Водитель пассажирского автобуса маршрута 40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом. Дорога в месте ДТП перекрыта», — сообщили в ведомстве. Пострадавшие госпитализированы.

В Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) уточнили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. «В результате ДТП схода подвижного состава нет. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло», — добавили в ДВЖД.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что локомотив подавал вагоны с углем для нужд ТЭЦ-3 на пути необщего пользования. Ведомство начало проверку по факту ДТП.