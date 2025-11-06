Деньги за «спасение внука»: суд не смягчил приговор вымогателям в Приморье

Апелляционная инстанция Приморского краевого суда рассмотрел жалобы трёх участников организованной преступной группы, обманывавшей пожилых людей по известной схеме «Ваш родственник попал в беду», сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Суд апелляционной инстанции счел наказание полностью соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления», — говорится в сообщении.
По данным следствия, организатором преступного сообщества выступил мужчина, находившийся на тот момент под стражей в СИЗО. Через посредников он координировал звонки пожилым гражданам: мошенники представлялись полицейскими и утверждали, что сын или внук жертвы стал виновником тяжёлого ДТП. Чтобы «избежать тюрьмы» или «отделаться штрафом», требовалось немедленно передать крупную сумму денег — якобы на залог, компенсацию пострадавшим или административный платёж.
В состоянии шока и сильного стресса многие пожилые люди не сомневались в правдивости звонков и передавали деньги курьерам-сообщникам.
Ленинский районный суд Владивостока признал всех троих виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и назначил реальные сроки лишения свободы с отбыванием в колонии.
Напомним, с начала 2025 года в Приморье зафиксировано более 4400 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий и направленных на хищение чужого имущества. Каждое пятое киберпреступление в крае было совершено в отношении пенсионеров — всего жертвами стали свыше 1300 пожилых людей.