Деньги за «спасение внука»: суд не смягчил приговор вымогателям в Приморье

По данным следствия, организатором преступного сообщества выступил мужчина, находившийся на тот момент под стражей в СИЗО. Через посредников он координировал звонки пожилым гражданам: мошенники представлялись полицейскими и утверждали, что сын или внук жертвы стал виновником тяжёлого ДТП. Чтобы «избежать тюрьмы» или «отделаться штрафом», требовалось немедленно передать крупную сумму денег — якобы на залог, компенсацию пострадавшим или административный платёж.