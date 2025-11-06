Ричмонд
В Челябинскую область пытались ввезти утварь для восточной кухни, которую нельзя использовать

Челябинские таможенники изъяли 3 тысячи чугунных казанов.

Источник: Челябинская таможня

На границе Челябинской области и Казахстана остановили грузовик, забитый чугунной посудой. Машина везла 46 саджей и 3 тыс. казанов в комплекте с крышками и ручками.

Перевозчик задекларировал товар, но от проблем это его не избавило.

— Таможенники выяснили, что чугунную утварь перевозят с отметкой «условный выпуск». Это означает, что товар запрещено передавать третьим лицам, в том числе для продажи, а также не допускается его любое использование, — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

Все казаны и сковороды изъяли. Перевозчику грозит штраф. Таможенники возбудили административное дело о незаконном использовании условно выпущенных товаров.