В Челябинскую область пытались ввезти утварь для восточной кухни, которую нельзя использовать

На границе Челябинской области и Казахстана остановили грузовик, забитый чугунной посудой. Машина везла 46 саджей и 3 тыс. казанов в комплекте с крышками и ручками.
Перевозчик задекларировал товар, но от проблем это его не избавило.
— Таможенники выяснили, что чугунную утварь перевозят с отметкой «условный выпуск». Это означает, что товар запрещено передавать третьим лицам, в том числе для продажи, а также не допускается его любое использование, — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.
Все казаны и сковороды изъяли. Перевозчику грозит штраф. Таможенники возбудили административное дело о незаконном использовании условно выпущенных товаров.