Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярца осудили за призыв к вражде и насилию из-за обиды на школьного учителя

Суд признал 26-летнего жителя Красноярска виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Источник: Freepik

Как рассказали в прокуратуре, у фигуранта еще в школьные годы сформировалась стойкая неприязнь к одной из национальностей:

«Корни этой ненависти уходили в его прошлое — причиной стали затяжные конфликты с одним из школьных учителей, представляющих непонравившуюся молодому человеку культуру. Спустя годы эта неприязнь выплеснулась в цифровое пространство — красноярец на своей странице в соцсети оставил серию комментариев под публикациями. Эти тексты содержали прямой призыв к вражде и насилию в отношении группы людей, объединенной по национальному признаку».

По ч. 2 ст. 280 УК РФ суд приговорил красноярца к 1,5 годам условного лишения свободы. Кроме того, на протяжении 2 лет ему запрещено размещать в интернете обращения и другие материалы.