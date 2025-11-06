Красноярца осудили за призыв к вражде и насилию из-за обиды на школьного учителя

«Корни этой ненависти уходили в его прошлое — причиной стали затяжные конфликты с одним из школьных учителей, представляющих непонравившуюся молодому человеку культуру. Спустя годы эта неприязнь выплеснулась в цифровое пространство — красноярец на своей странице в соцсети оставил серию комментариев под публикациями. Эти тексты содержали прямой призыв к вражде и насилию в отношении группы людей, объединенной по национальному признаку».