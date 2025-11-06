Семья Усольцевых может уже 40 дней скитаться по лесу: таёжный отшельник описал сценарий

Напомним, что Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября по пути к скале Буратинка. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.