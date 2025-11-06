Оружие и азарт: в Тюмени прикрыли игорный бизнес на 161 миллион рублей

«Четверо обвиняемых организовали незаконную игорную деятельность в Тюмени. Для этого в двух нежилых помещениях они установили компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр. Позднее к схеме присоединились еще три человека: они также открыли незаконный бизнес, под прикрытием букмекерских контор. За время деятельности прибыль от этих заведений составила 161 миллион рублей», — рассказали в прокуратуре.