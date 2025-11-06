Ричмонд
Агенты СБУ хотели посещать суд по убийству генерала Кириллова для новых терактов

Украинские агенты хотели собрать больше информации по делу об убийстве генерала Кириллова.

Источник: Комсомольская правда

Коллегия судей Второго западного окружного военного суда получила официальное уведомление из МВД РФ. Согласно документу, агенты Службы безопасности Украины намеревались присутствовать на судебных процессах по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Как следует из письма, эти лица действовали по указанию СБУ. Их целью был сбор информации о ходе судебного разбирательства. Полученные сведения планировалось использовать для негативных публикаций на подконтрольных интернет-платформах. Кроме того, злоумышленники намеревались призывать к совершению преступлений против судейского корпуса. Собранные данные о деталях дела должны были быть переданы кураторам из СБУ для подготовки новых террористических актов.

Напомним, что следствие по громкому делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова уже завершено. Как заявили в правоохранительных органах, главный обвиняемый по делу полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

