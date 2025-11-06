Агенты СБУ хотели посещать суд по убийству генерала Кириллова для новых терактов

Как следует из письма, эти лица действовали по указанию СБУ. Их целью был сбор информации о ходе судебного разбирательства. Полученные сведения планировалось использовать для негативных публикаций на подконтрольных интернет-платформах. Кроме того, злоумышленники намеревались призывать к совершению преступлений против судейского корпуса. Собранные данные о деталях дела должны были быть переданы кураторам из СБУ для подготовки новых террористических актов.