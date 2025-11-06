В Екатеринбурге директор турагентства обманула клиентов на 1,3 млн рублей

В Екатеринбурге директора турагентства «Аквамарин» обвиняют в мошенничестве. Женщина брала деньги за путевки у клиентов, но не предоставляла им туры. Так она поступила с семью клиентами, общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.