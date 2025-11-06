В Екатеринбурге директор турагентства обманула клиентов на 1,3 млн рублей

В Екатеринбурге директора турагентства «Аквамарин» обвиняют в мошенничестве. Женщина брала деньги за путевки у клиентов, но не предоставляла им туры. Так она поступила с семью клиентами, общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Обман продолжался с февраля 2022 по февраль 2023 года. Как установило следствие, женщина изначально не планировала выполнять свои обязательства по бронированию путевок.
— Она обвиняется в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере», — уточнили в прокуратуре.
Сейчас расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Теперь суд будет решать, какое наказание понесет обвиняемая.