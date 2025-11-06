В Челябинске задержали 78-летнего жителя, забравшего 800 тыс. у пенсионерок

Напомним, чтобы заполучить деньги, аферисты даже купили жительнице Златоуста билеты на поезд из Новосибирска, где на находилась. А в Миассе банк заблокировал счета, на которые поступали деньги от мошенников. При этом уберечься от них довольно несложно, если следовать трём правилам, о которых рассказали в МВД.