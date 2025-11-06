В Челябинске задержали 78-летнего жителя, забравшего 800 тыс. у пенсионерок

В Челябинске полицейские задержали 78-летнего местного жителя. Он забрал у трёх пенсионерок в возрасте от 78 до 90 лет около 800 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, мужчина, сам того не ведая, попал под влияние мошенников и выполнял у них роль курьера. Он забирал деньги у других жертв аферистов, чтобы затем перевести их по указанным реквизитам.
Однако передать средства, полученные от обманутых под разными предлогами пожилых женщин, он не успел. К пенсионеру нагрянули полицейские. Они изъяли деньги и вернули их владелицам.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Напомним, чтобы заполучить деньги, аферисты даже купили жительнице Златоуста билеты на поезд из Новосибирска, где на находилась. А в Миассе банк заблокировал счета, на которые поступали деньги от мошенников. При этом уберечься от них довольно несложно, если следовать трём правилам, о которых рассказали в МВД.