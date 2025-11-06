Системы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами России

ВСУ атаковали Россию почти сотней БПЛА.
В течение минувшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над девятью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Информацию о ночной атаке представители ведомства выложили в telegram-канале.
Там отметили, что 49 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над Республикой Крым, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Орловской область. Еще по одному БПЛА сбили над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.