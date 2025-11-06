Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии

Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что в четверг днем, около 13 часов (около 6.00 мск) на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 водитель пассажирского автобуса 40 маршрута проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с грузовым поездом. В автобусе находились три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в больницы. Как сообщает краевой главк МЧС, среди пострадавших в том числе ребенок. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) уточнила, что ДТП произошло на путях необщего пользования по направлению к ТЭЦ-3. Схода подвижного состава нет. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов авария не повлияла, сообщили в ДВЖД.