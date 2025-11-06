Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии, ей проводится операция, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что в четверг днем, около 13 часов (около 6.00 мск) на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 водитель пассажирского автобуса 40 маршрута проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с грузовым поездом. В автобусе находились три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в больницы. Как сообщает краевой главк МЧС, среди пострадавших в том числе ребенок. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) уточнила, что ДТП произошло на путях необщего пользования по направлению к ТЭЦ-3. Схода подвижного состава нет. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов авария не повлияла, сообщили в ДВЖД.
«В настоящий момент находится в тяжелом состоянии одна женщина, она оперируется, сейчас в операционной. Жизням других пациентов, в том числе и ребенка, ничего не угрожает. Они получают всю помощь, которая нужна, находятся на контроле минздрава Хабаровского края», — сообщил Мальцев.
Он отметил, что все пострадавшие находятся во второй краевой клинической больнице в Хабаровске.
По его словам, первые две бригады скорой медицинской помощи прибыли на место ДТП через 14 минут. Всего участвовало в оказании медпомощи пострадавшим 14 бригад СМП.
Ранее сообщалось, что Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию переезда в нормативном состоянии. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).