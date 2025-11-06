МВД предупредило суд об угрозах для участников процесса по делу Кириллова

Речь идет о лицах, не согласные с проведением спецоперации и действующих в интересах службы безопасности Украины (СБУ). Посещать судебные заседания агенты СБУ намеревались для получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах. В публикациях, согласно планам, они хотели оправдывать преступную деятельность и призывать совершать преступления в отношении состава суда, гособвинителя, потерпевших и других участников заседания.