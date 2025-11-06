Ричмонд
МВД предупредило суд об угрозах для участников процесса по делу Кириллова

Посещать судебные заседания по делу об убийстве генерала Кириллова планировали агенты СБУ для совершения терактов.

Источник: pexels.com

МВД предупредило Второй западный окружной военный суд о том, что процесс по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова собирались посещать лица, планировавшие распространять материалы с призывами совершать преступления в отношении судей, потерпевших, гособвинения и других участников заседания.

Речь идет о лицах, не согласные с проведением спецоперации и действующих в интересах службы безопасности Украины (СБУ). Посещать судебные заседания агенты СБУ намеревались для получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах. В публикациях, согласно планам, они хотели оправдывать преступную деятельность и призывать совершать преступления в отношении состава суда, гособвинителя, потерпевших и других участников заседания.

Второй западный окружной военный суд в среду из-за поступившего от МВД предупреждения провел процесс по делу в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что вдова генерала Кириллова еще не подала иск о возмещении ущерба.

Напомним, Игорь Кириллов и адьютант Илья Поликарпов погибли 17 ноября в Москве в результате теракта. Взрывное устройство, заложенное в стоявшем рядом с подъездом самокате, сдетонировало, когда они выходили из дома.

