Искать Усольцевых зимой в красноярской тайге нельзя — «ЛизаАлерт»

Сергеев отметил, что в день похода погода резко изменилась: семья ушла при +26, но уже через несколько часов температура упала до +2, а ночью пошёл снег. Сейчас, по его словам, в районе поисков снега уже по колено, а пересечённая гористая местность сильно осложняет работу спасателей. Некоторые задачи, подчеркнул он, удастся выполнить только с наступлением тёплого сезона.