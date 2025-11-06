Искать Усольцевых зимой в красноярской тайге нельзя — «ЛизаАлерт»

Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что добровольцы преодолели около 4600 километров в тайге Красноярского края, разыскивая семью Усольцевых, которая пропала более месяца назад. Об этом пишет портал Ngs24.ru.
Сергеев отметил, что в день похода погода резко изменилась: семья ушла при +26, но уже через несколько часов температура упала до +2, а ночью пошёл снег. Сейчас, по его словам, в районе поисков снега уже по колено, а пересечённая гористая местность сильно осложняет работу спасателей. Некоторые задачи, подчеркнул он, удастся выполнить только с наступлением тёплого сезона.
Ранее отшельник из Алтая Оджан Наумкин предположил, что Усольцевы могли выжить, если нашли укрытие в тайге.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября и с тех пор не выходили на связь. За время поисков не удалось обнаружить ни следов семьи, ни их вещей. Следствие продолжает рассматривать разные версии исчезновения, однако дело остаётся загадочным.
