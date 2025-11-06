МВД: Агенты СБУ планировали посещать процесс по убийству генерала Кириллова

В документе, по данным источников, говорилось, что лица, не согласные с проведением спецоперации, при поддержке СБУ намеревались посещать заседания суда и затем негативно освещать ход разбирательства. По словам авторов письма, их цель — провоцировать призывы к преступлениям в отношении состава суда, государственного обвинителя, потерпевших и других участников процесса.