МВД: Агенты СБУ планировали посещать процесс по убийству генерала Кириллова

Агенты Службы безопасности Украины планировали посещать процесс по убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова с целью подготовки новых терактов. Об этом говорится в письме, которое поступило во Второй западный окружной военный суд из МВД РФ.

Агенты Службы безопасности Украины планировали посещать процесс по убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова с целью подготовки новых терактов. Об этом говорится в письме, которое поступило во Второй западный окружной военный суд из МВД РФ.

В документе, по данным источников, говорилось, что лица, не согласные с проведением спецоперации, при поддержке СБУ намеревались посещать заседания суда и затем негативно освещать ход разбирательства. По словам авторов письма, их цель — провоцировать призывы к преступлениям в отношении состава суда, государственного обвинителя, потерпевших и других участников процесса.

Также, как следует из материала, эти люди планировали получить сведения об установленных по делу обстоятельствах и передавать их в Вооруженные силы Украины, чтобы использовать информацию при подготовке новых терактов.

В связи с указанным предупреждением, уточняют в сообщении, суд принял решение закрыть процесс по делу, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Ахмаджон Курбонов*, обвиняемый в совершении теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в Москве, признал вину в содеянном.

Взрыв прозвучал 17 декабря 2024 года. Генерал-лейтенант вышел из подъезда дома на Рязанском проспекте, чтобы отправиться на работу. В этот момент Курбонов* дистанционно привел в действие СВУ. Чем известен военнослужащий — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

