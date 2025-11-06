Ричмонд
Охотник из ХМАО предстанет перед судом за убийство лося

Жителю Сургута (ХМАО) грозит тюремный срок за незаконную охоту на лося. Об этом сообщает полиция Югры.

Убийство лося обернулось уголовным делом в ХМАО.

«Весной 53-летний мужчина застрелил лося вблизи одного из садоводческих товариществ. Обвиняемому грозит уголовное наказание, которое предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — рассказали в ведомстве.

После нескольких выстрелов мужчина убедился в гибели лося и покинул место происшествия, чтобы найти инструменты для разделки туши — мясо он планировал использовать в пищу. Вернувшись на место преступления он встретил полицейских.

В результате преступных действий югорчанина государству был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. В ходе расследования сургутянин признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Дальнейшую судьбу охотника решит суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО регулярно возбуждают уголовные дела в отношении браконьеров. С января — свыше 70 дел за нарушения правил рыболовства.