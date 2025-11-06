В Канске школьница хотела пообщаться с блогером и перевела аферисту 500 тысяч

Полицейские выяснили, что девочка попала под влияние афериста, уговорившего ее под предлогом выигрыша перевести деньги с банковских карт мамы. Перед этим преступник вышел на ребенка через популярную онлайн-игру в мессенджере и поздравил с призом в 20 тысяч рублей. Однако для получения награды нужно было выполнить ряд заданий.