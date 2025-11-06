В Канске школьница хотела пообщаться с блогером и перевела аферисту 500 тысяч

В Канске 10-летняя школьница перевела мошенникам свыше 500 тысяч рублей, думая, что общается с популярным игровым блогером. Подробности этой истории рассказали в МВД Красноярского края.
Полицейские выяснили, что девочка попала под влияние афериста, уговорившего ее под предлогом выигрыша перевести деньги с банковских карт мамы. Перед этим преступник вышел на ребенка через популярную онлайн-игру в мессенджере и поздравил с призом в 20 тысяч рублей. Однако для получения награды нужно было выполнить ряд заданий.
— Девочка думала, что просто обсуждает с блогером игровые покупки и создание виртуальных предметов. Но на самом деле предоставила мошеннику возможность завладеть семейными накоплениями, — добавила пресс-служба ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.
