В Хабаровске мужчина ограбил знакомую, сорвав с нее золотую цепочку

Все произошло в Индустриальном районе. К брату потерпевшей пришли гости, компания распивала спиртные напитки. После того как гости разошлись, один из них вернулся, объяснив, что забыл шапку. Женщина впустила его в квартиру, однако вместо поисков головного убора гость неожиданно сорвал с ее шеи золотое украшение и скрылся.