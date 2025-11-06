В Хабаровске мужчина ограбил знакомую, сорвав с нее золотую цепочку

В Хабаровске полицейские раскрыли грабеж, в ходе которого у жительницы города похитили золотую цепочку с кулоном. Общая стоимость украшения составила 240 тысяч рублей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Все произошло в Индустриальном районе. К брату потерпевшей пришли гости, компания распивала спиртные напитки. После того как гости разошлись, один из них вернулся, объяснив, что забыл шапку. Женщина впустила его в квартиру, однако вместо поисков головного убора гость неожиданно сорвал с ее шеи золотое украшение и скрылся.
Сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Индустриального района, ранее судимый за грабеж, разбой и мошенничество. Мужчина пояснил, что сдал цепочку в ломбард за 70 тысяч рублей, а вырученные средства потратил на личные нужды.
Заведено уголовное дело по статье «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.