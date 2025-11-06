В Магнитогорске у подъезда нашли труп мужчины в ковре

Страшную находку обнаружили жители дома № 9 по улице Звенягина. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Один из очевидцев рассказал журналистам, что умерший жил на третьем этаже. Кто-то завернул тело в ковёр и пытался незаметно вынести тело, но его спугнули, и пришлось кинуть труп прямо у подъезда.