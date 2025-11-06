В Магнитогорске у подъезда нашли труп мужчины в ковре

В Магнитогорске утром 6 ноября жильцы одной из многоэтажек обнаружили у подъезда труп мужчины, завёрнутый в ковёр. Об этом сообщает Верстов.инфо со ссылкой на очевидцев.
Страшную находку обнаружили жители дома № 9 по улице Звенягина. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Один из очевидцев рассказал журналистам, что умерший жил на третьем этаже. Кто-то завернул тело в ковёр и пытался незаметно вынести тело, но его спугнули, и пришлось кинуть труп прямо у подъезда.
Жильцы просмотрели записи с камеры домофона. На кадрах видно, как 4:48 неизвестный мужчина заклеивает глазок видеокамеры. Обзор появляется снова спустя 2,5 часа, когда на месте происшествия уже работают правоохранители.
В начале девятого утра тело забрали сотрудники спецорганизации. Судя по тому, как они отреагировали на находку, труп находился в стадии разложения, сообщает издание.
В настоящее время выясняются обстоятельства смерти мужчины. Следователи СК проводят предварительное расследование.