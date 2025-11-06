Ричмонд
Детсады и школы закрыли в костромском Волгореченске после атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о закрытии на один день школ и детских садов в Волгореченске после отражения атаки украинских беспилотников. Данное решение было принято на заседании оперативного штаба по итогам докладов силовых структур и руководителей муниципалитетов.

Системы ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА за ночь.

«Приняты дополнительные решения по обеспечению безопасности людей и работе объектов жизнеобеспечения. Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска», — говорится в сообщении губернатора в telegram-канале. Ситников добавил, что приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей и работе объектов жизнеобеспечения.

Сотрудники городской администрации и близлежащих сельских поселений проводят подворные обходы, чтобы убедиться в безопасности граждан. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, ведется ликвидация последствий атаки беспилотников. Угроза беспилотной опасности в регионе снята.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако российские системы ПВО ведут круглосуточное дежурство и отражают атаки противника.

Так, по данным Минобороны РФ, российские системы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны. Больше всего БПЛА уничтожили над Волгоградской областью.

