В Красноярске участники ОПГ избили экс-супруга возлюбленной Ярослава Малиновского

В Красноярске участники преступной группы Ярослава Малиновского жестоко избили мужчину по указанию руководителя. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, в 2021 году потерпевший стал свидетелем «необычной» переписки своей жены с ее новым знакомым. Мужчина решил поговорить с незнакомцем и позвонил ему. Однако звонок стал настоящей ловушкой. На том конце провода оказался не кто иной, как руководитель преступной группировки Ярослав Малиновский. Под угрозами жестокой расправы он не только потребовал от мужчины развода с супругой, но и передачи в ее пользу недвижимости: нежилого помещения и двух квартир общей стоимостью 32 млн рублей.
Однако потерпевший решил выполнить лишь одно условие — расторжение брака. Тогда после очередных угроз «сжечь машину, переломать ноги и лишить лица» Малиновский попросил двух своих знакомых избить мужчину.
«Получив указания, сообщники вооружились кастетами и прибыли к дому своей “жертвы”, спровоцировали ДТП с его авто и напали. Один из участников держал мужчину, а второй наносил удары. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы лицевых костей», — рассказали в прокуратуре.
Подсудимые настаивали, что не были членами какой-либо группировки, отрицали свое знакомство с потерпевшим, а также само нахождение на месте преступления.
Суд признал мужчин виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести (пп. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и с учетом позиции прокурора назначил от 4 лет 8 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.