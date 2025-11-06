Атака дронов ВСУ на Волгоград продолжается более пяти часов

В результате одного из попаданий в 24-этажный жилой дом на улице Гаря Хохолова погиб 48-летний мужчина. Также повреждены как минимум четыре квартиры, а в соседних зданиях ударной волной выбило стекла. На месте работают экстренные службы. Ещё одним последствием атаки стал пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, вызванный падением обломков. Для обеспечения безопасности жителей администрация города подготовила пункт временного размещения в местном лицее на случай проведения сапёрных работ.