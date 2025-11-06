Ричмонд
Атака дронов ВСУ на Волгоград продолжается более пяти часов

Жители Волгограда сообщили, что слышали около 40 взрывов в небе над городом на фоне массированной атаки дронов ВСУ, которая продолжается уже более пяти часов.

Источник: Life.ru

Воздушная тревога началась около 00:40, горожане сообщали о непрекращающихся громких звуках, которые сопровождались яркими вспышками в небе и мощным гудением. Атака велась одновременно с двух направлений: наибольшая активность отмечалась на западе и севере города. По свидетельствам очевидцев, беспилотники летели на малой высоте, приближаясь со стороны Волги.

В результате одного из попаданий в 24-этажный жилой дом на улице Гаря Хохолова погиб 48-летний мужчина. Также повреждены как минимум четыре квартиры, а в соседних зданиях ударной волной выбило стекла. На месте работают экстренные службы. Ещё одним последствием атаки стал пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, вызванный падением обломков. Для обеспечения безопасности жителей администрация города подготовила пункт временного размещения в местном лицее на случай проведения сапёрных работ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.