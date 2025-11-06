Российские туристы на Кубе рассказали о страшной напасти для отдыхающих

Более 30 человек стали жертвами самого разрушительного урагана атлантического сезона 2025 года, обрушившегося на государства Карибского региона. Скорость урагана составила до 298 км/ч. Наибольшее число погибших от стихии под названием «Мелисса» зафиксировано в Республике Гаити. Жертвы также зарегистрированы на территории Ямайки и Доминиканской Республики, в том числе среди погибших — несовершеннолетние. Ураган был классифицирован специалистами как стихийное бедствие высшей, пятой категории опасности. Сейчас «Мелисса» движется в направлении Бермудских островов. На своем пути ураган оставил значительные разрушения на Ямайке и Кубе, а также вызвал масштабные наводнения на Багамских островах и в британской заморской территории Теркс и Кайкос.