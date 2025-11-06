Российские туристы на Кубе рассказали о страшной напасти для отдыхающих

После дождей и ураганов мух хехенов стало в разы больше на кубинских пляжах.
Российские туристы, отдыхающие на Кубе, сообщили о резком увеличении численности москитов-хехенов на пляжах острова. Массовое появление насекомых связывают с последствиями недавнего урагана и обильных осадков. При этом миниатюрные мошки представляют серьезную проблему для отдыхающих, атакуя их.
«Агрессивные насекомые не дают покоя россиянам — незаметные мошки с прозрачными крылышками прячутся в песке, а потом налетают и больно кусают. Особенно хехены активны утром, при этом укус турист может не заметить сразу, так как у хехенов есть анестезиологические свойства. По словам россиян, через несколько часов после укуса они замечают на всем теле большое количество красных точек, которые чешутся», — передает telegram-канал Shot слова отдыхающих.
Отмечается, что неприятные симптомы и аллергическая реакция могут сохраняться до пяти суток. Наиболее тяжелым последствием туристы называют нарушение сна — сильный зуд не позволяет полноценно отдыхать в ночное время. Опытные путешественники рекомендуют в качестве профилактических мер использовать антигистаминные препараты, принимать прохладный душ, а также применять средства на основе алоэ вера или масла чайного дерева.
Более 30 человек стали жертвами самого разрушительного урагана атлантического сезона 2025 года, обрушившегося на государства Карибского региона. Скорость урагана составила до 298 км/ч. Наибольшее число погибших от стихии под названием «Мелисса» зафиксировано в Республике Гаити. Жертвы также зарегистрированы на территории Ямайки и Доминиканской Республики, в том числе среди погибших — несовершеннолетние. Ураган был классифицирован специалистами как стихийное бедствие высшей, пятой категории опасности. Сейчас «Мелисса» движется в направлении Бермудских островов. На своем пути ураган оставил значительные разрушения на Ямайке и Кубе, а также вызвал масштабные наводнения на Багамских островах и в британской заморской территории Теркс и Кайкос.