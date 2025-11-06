Три подростка под видом блогеров ограбили 16-летнего школьника на 60 тысяч рублей

По данным ведомства, в машине они угрожали семье жертвы, а один из злоумышленников даже выстрелил из пистолета в пол, чтобы запугать школьника. После этого подростка заставили отдать телефон и перевели себе его «цифровые открыточки» из мессенджера Telegram на сумму около 60 тысяч рублей.