Три подростка под видом блогеров ограбили 16-летнего школьника на 60 тысяч рублей

Три подростка были задержаны в Москве за ограбление 16-летнего школьника на 60 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash. Молодые люди действовали под видом блогеров и выманили подростка на встречу в центре города, обещая снять совместный ролик.
По данным ведомства, в машине они угрожали семье жертвы, а один из злоумышленников даже выстрелил из пистолета в пол, чтобы запугать школьника. После этого подростка заставили отдать телефон и перевели себе его «цифровые открыточки» из мессенджера Telegram на сумму около 60 тысяч рублей.
Затем злоумышленники заметили у жертвы криптокошелек. Школьник соврал, что на счету девять миллионов рублей, и убедил их отпустить его домой, чтобы якобы ввести пароль. Вместо этого он сразу обратился в полицию.
Подростков задержали в Калужской области. Всем троим грозит уголовная ответственность по статьям о разбое и вымогательстве, передает Telegram-канал.
Ранее в Москве поймали восемь подростков, которые избивали и грабили людей на улице. Несовершеннолетние напали на двух молодых людей, нанесли им побои и забрали их личные вещи. Подросткам предъявили обвинение и избрали меру пресечения.