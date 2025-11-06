Уфимка оказала сопротивление нападавшему возле дома мужчине

Полицейские установили личность пострадавшей. Ею оказалась 58-летняя местная жительница. Как отметили в МВД, женщина сама не обращалась за помощью. При опросе она пояснила, что инцидент произошел около 11 часов вечера, когда она шла домой после работы. Неподалеку от подъезда на нее набросился неизвестный, сбил с ног и попытался завладеть ее сумкой.