Уфимка оказала сопротивление нападавшему возле дома мужчине

В уфимских социальных сетях стало распространяться видео, запечатлевшее нападение на женщину у входа в подъезд на проспекте Октября. Неизвестный мужчина попытался отобрать у уфимки сумку, однако та сумела оказать ему активное сопротивление.
Полицейские установили личность пострадавшей. Ею оказалась 58-летняя местная жительница. Как отметили в МВД, женщина сама не обращалась за помощью. При опросе она пояснила, что инцидент произошел около 11 часов вечера, когда она шла домой после работы. Неподалеку от подъезда на нее набросился неизвестный, сбил с ног и попытался завладеть ее сумкой.
Сотрудникам полиции удалось быстро идентифицировать и задержать подозреваемого. Им оказался 41-летний уфимец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По информации пресс-службы городского управления МВД, мужчина признал свою вину, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на грабеж.
