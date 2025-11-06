Ричмонд
Фонд капремонта подал еще один иск на Собчак из-за долгов по коммуналке

На российскую телеведущую Ксению Собчак поступил четвертый иск от Фонда капитального ремонта — организация пытается взыскать со звезды долг по услугам ЖКХ. Соответствующая информация следует из документа.

На российскую телеведущую Ксению Собчак поступил четвертый иск от Фонда капитального ремонта — организация пытается взыскать со звезды долг по услугам ЖКХ. Соответствующая информация следует из документа.

— Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна, — говорится в материалах.

Исковое заявление зарегистрировано о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, передает РИА Новости.

Источник «Вечерней Москвы» недавно рассказал, что журналистка задолжала более 17 тысяч рублей взносов на капитальный ремонт трех помещений. В мировой судебный участок № 205 района Крылатское поданы иски о взыскании задолженности.