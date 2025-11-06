СК завершил расследование дела о краже полезных ископаемых под Красноярском

По данным следствия, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея лицензии на добычу полезных ископаемых, совершили хищение песчано-гравийной смеси на участке, расположенном вблизи поселка Березовка Березовского района Красноярского края. Кроме того, в период с 2018 по 2024 год один из фигурантов уголовного дела самостоятельно совершил кражу полезного ископаемого.