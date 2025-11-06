СК завершил расследование дела о краже полезных ископаемых под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителей двух коммерческих организаций, обвиняемых в хищении полезных ископаемых в Березовском районе Красноярского края на сумму более 535 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.
«Завершено расследование уголовных дел в отношении руководителей двух коммерческих компаний в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея лицензии на добычу полезных ископаемых, совершили хищение песчано-гравийной смеси на участке, расположенном вблизи поселка Березовка Березовского района Красноярского края. Кроме того, в период с 2018 по 2024 год один из фигурантов уголовного дела самостоятельно совершил кражу полезного ископаемого.
«В результате фигуранты совершили хищение песчано-гравийной смеси в общем объеме более 900 тысяч кубометров стоимостью более 535 млн рублей. Похищенными полезными ископаемыми они распорядились по своему усмотрению. Уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что уголовное дело возбуждалось на основании материалов регионального УФСБ России.