Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завершил расследование дела о краже полезных ископаемых под Красноярском

СК завершил расследование дела о краже песка и гравия под Красноярском.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителей двух коммерческих организаций, обвиняемых в хищении полезных ископаемых в Березовском районе Красноярского края на сумму более 535 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.

«Завершено расследование уголовных дел в отношении руководителей двух коммерческих компаний в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея лицензии на добычу полезных ископаемых, совершили хищение песчано-гравийной смеси на участке, расположенном вблизи поселка Березовка Березовского района Красноярского края. Кроме того, в период с 2018 по 2024 год один из фигурантов уголовного дела самостоятельно совершил кражу полезного ископаемого.

«В результате фигуранты совершили хищение песчано-гравийной смеси в общем объеме более 900 тысяч кубометров стоимостью более 535 млн рублей. Похищенными полезными ископаемыми они распорядились по своему усмотрению. Уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что уголовное дело возбуждалось на основании материалов регионального УФСБ России.