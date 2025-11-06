Ричмонд
В Челябинске подростки устроили опасную прогулку, чтобы забраться в бомбоубежище

На железной дороге в Челябинске задержали троих школьников.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске транспортные полицейские забрали с железной дороги троих подростков. Школьники 13−14 лет гуляли по рельсам.

Мальчишки рассказали полицейским, что учатся в одном классе, а на железную дорогу выбрались из любопытства: очень хотели найти и осмотреть бомбоубежище.

Вместо бомбоубежища восьмиклассникам пришлось осматривать отделение полиции. Туда же вызвали их родителей.

Как рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте, за подростками теперь будет присматривать комиссия по делам несовершеннолетних, а родителям грозят штрафы за неисполнение обязанностей по воспитанию.