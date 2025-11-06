На правобережье Красноярска мужчина с пистолетом напал на продавца магазина

В Красноярске мужчина напал с пистолетом на продавца круглосуточного магазина. Об этом сообщает Newslab. В ночь на 3 ноября в полицию поступило сообщение о том, что по улице Шевченко ходит подозрительный мужчина с пистолетом в руках. Сотрудники приехали на место и для установления возможных свидетелей зашли в торговую точку. Сотрудница магазина рассказала, что некоторое время назад приходил незнакомец с оружием и требовал деньги из кассы. Женщина сказала ему, что денег нет, и он ушел.
Подозреваемым оказался местный житель 1998 года рождения. Он рассказал, что был пьян и не отдавал отчёта своим действиям. Пистолет, который он использовал во время нападения, предположительно, является сигнальным. Сейчас налетчик под стражей. На него завели дело.