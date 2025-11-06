В Москве задержали подозреваемых в разбое и вымогательстве у подростка

По данным следствия, 3 ноября злоумышленники под предлогом съемки совместного видеоролика позвали на встречу 16-летнего подростка. При встрече у вестибюля станции метро «Пушкинская» молодые люди пригласили его в машину, где, выстрелив в пол из пистолета, потребовали выдать им цифровые открытки одного из мессенджеров. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал свой мобильный телефон, с помощью которого фигуранты перевели себе на аккаунт открытки на общую сумму около 60 тыс. рублей.