Ученые рассказали, в чем заключается проблема строительства тоннеля между Россией и США

«Для того, чтобы соединить североамериканскую и евразийскую железнодорожные сети, нужно проложить порядка четырех тысяч километров дороги у нас и около двух тысяч на Аляске, в целом, шесть тысяч километров. И это еще 35−40 миллиардов долларов, но это очень усредненные цифры», — заявил Разбегин для РИА Новости.