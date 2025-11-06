Блогерша, пожелавшая смерти участникам СВО, получила 2,7 года колонии

Иркутская блогерша получила два года и семь месяцев колонии-поселения за оскорбления и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе судов региона, отметив, что подсудимая полностью признала вину.
Суд признал 35-летнюю Махмутову виновной в публичном оскорблении инспектора ДПС и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им должностных обязанностей.
По материалам дела, 9 июня 2025 года она публично оскорбила сотрудника полиции, что подорвало его авторитет и причинило моральный ущерб. 24 июня блогерша применяла насилие в коридоре отделения, нанеся полицейскому физическую боль и легкие телесные повреждения.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке из-за признания вины подсудимой. Суд назначил наказание в колонии-поселении с учетом смягчающих обстоятельств, предусмотренных законодательством, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции Иркутской области.
Блогер 12 июня опубликовала видеозапись с оскорблениями военных ВС РФ — в ней она пожелала смерти участникам СВО и заявила, что их дети «будут мучиться». Кроме того, жительница Иркутска назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться». После этого Следственный комитет начал проверку высказываний женщины.