Блогерша, пожелавшая смерти участникам СВО, получила 2,7 года колонии

Блогер 12 июня опубликовала видеозапись с оскорблениями военных ВС РФ — в ней она пожелала смерти участникам СВО и заявила, что их дети «будут мучиться». Кроме того, жительница Иркутска назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться». После этого Следственный комитет начал проверку высказываний женщины.