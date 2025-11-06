Мэр Хабаровска прибыл на место ДТП с поездом и автобусом

В Хабаровске на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды произошло серьезное ДТП. Столкнулись железнодорожный состав и пассажирский автобус маршрута № 40. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В результате аварии пострадали четыре человека, среди них один ребенок. Все пострадавшие были доставлены в Краевую клиническую больницу № 2, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На место происшествия незамедлительно прибыл мэр города Сергей Кравчук. Он заверил, что всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая помощь.
«Окажем помощь пострадавшим, родным и близким. Дал поручение своему заместителю связаться с родственниками потерпевших и оказать всестороннюю поддержку в обеспечении всем необходимым», — прокомментировал Сергей Кравчук.
На месте работают сотрудники МЧС и ГАИ. Будет проведена тщательная проверка для установления всех обстоятельств происшествия. Особое внимание уделят действиям водителя автобуса, соблюдению требований по организации перевозок и техническому состоянию транспортного средства. Профильные структуры городской администрации помогают оперативным службам в работе на месте аварии.