Курганец просто так прикончил соседскую собаку из пневматической винтовки

«В октябре текущего года жительница одного из населенных пунктов Мишкинского округа выгуливала свою собаку. Их заметил 63-летний мужчина, проживающий неподалеку. Пенсионер взял пневматическую винтовку и из хулиганских побуждений выстрелил в животное. Хозяйка отвезла в собаку в ветеринарную клинику, где ей назначили лечение, но впоследствии животное скончалось», — пишут полицейские.