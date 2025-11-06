Ричмонд
Жителю Екатеринбурга выстрелили в грудь при попытке разнять драку

Юноша вмешался в конфликт, когда шел домой вместе с матерью.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Исток драка трех мужчин обернулась стрельбой из травматического пистолета. Как стало известно «КП-Екатеринбург», вечером 5 ноября на улице Главной пьяная компания решила выяснить отношения. Разнять мужчин решил проходивший мимо 19-летний юноша, который шел домой вместе с матерью.

В результате один из участников потасовки выстрелил парню в грудь из пистолета ТТК.

— Пострадавшего осмотрели врачи, от госпитализации он отказался. Сотрудники полиции быстро вышли на след стрелявшего. Это 47-летний местный житель, сейчас он в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, — рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Полиция организовала проверку по факту стрельбы.

— По имеющейся информации в вечернее время на улице Главная в Октябрьском районе между малознакомыми гражданами произошел обоюдный конфликт на почве употребления алкоголя. В ходе инцидента один из них случайно произвел выстрел в оппонента из травматического пистолета. Последний при этом серьезных повреждений не получил, госпитализация ему не понадобилась. В настоящее время оба участника конфликта подали заявления в полицию. Сотрудниками территориального ОВД проводится проверка, по ее результатам будет принято обоснованное решение, — отметили в пресс-группе УМВД.

На момент публикации связаться с потерпевшим не удалось.