Жителю Екатеринбурга выстрелили в грудь при попытке разнять драку

— По имеющейся информации в вечернее время на улице Главная в Октябрьском районе между малознакомыми гражданами произошел обоюдный конфликт на почве употребления алкоголя. В ходе инцидента один из них случайно произвел выстрел в оппонента из травматического пистолета. Последний при этом серьезных повреждений не получил, госпитализация ему не понадобилась. В настоящее время оба участника конфликта подали заявления в полицию. Сотрудниками территориального ОВД проводится проверка, по ее результатам будет принято обоснованное решение, — отметили в пресс-группе УМВД.