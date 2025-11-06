Ричмонд
В Керчи иномарка сбила подростка на «зебре»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи иномарка сбила 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Источник: Прокуратура Крыма

По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 20:05 на улице Буденного. 47-летний водитель Ford Mondeo сбил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

«В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут проверку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.

В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения, сообщали ранее в пресс-службе ГАИ Крыма.