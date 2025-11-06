Ричмонд
В Омской области менеджер украл три снегохода на 4 млн рублей

Сейчас их уже вернули владельцу.

Источник: Om1 Омск

В Омском районе суд вынес приговор 36-летнему мужчине, обвинённому в хищении трёх снегоходов стоимостью более 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По данным следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года обвиняемый, работая менеджером по продажам в компании, занимающейся реализацией внедорожной техники, присвоил вверенные ему три снегохода и продал их третьим лицам.

Полицейские нашли и изъяли технику, вернув её владельцу. Мужчина признал вину полностью. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

Приговор пока не вступил в законную силу.