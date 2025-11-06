Спасатели напомнили о погодной аномалии в день загадочного исчезновения семьи Усольцевых

Поиски таинственно исчезнувшей семьи Усольцевых ведутся уже больше месяца.
Почти месяц поисков, сотни волонтеров и тысячи километров по труднопроходимой сибирской тайге — все это ради одной цели: найти след семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. По словам руководства «ЛизаАлерт», эти поиски стали одними из самых тяжелых за всю историю организации.
4600 километров надежды.
Председатель московского отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев на форуме, посвященном 15-летию движения, рассказал, что волонтеры прошли пешком около 4600 километров, обыскивая горные районы и труднодоступные леса Красноярского края. Он отметил, что поисковики делают все возможное, но не способны творить чудеса — лишь способствовать им.
Сергеев подчеркнул, что миссия по поиску семьи Усольцевых стала одной из самых масштабных и трудных за последнее время. Сложные природные условия и непредсказуемая погода превратили операцию в настоящий марафон выносливости.
Пропажа среди смены сезонов.
Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — исчезли 28 сентября, отправившись на прогулку к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья. В последний раз их видели в тот же день. По словам Сергеева, в момент выхода погода стояла теплая, около +26 градусов, но уже через несколько часов резко похолодало.
Ночью температура опустилась до +2, а вскоре начался снег. С каждым днем снежный покров в районе поисков становился все глубже, местами доходя до колен. Из-за этого некоторые участки тайги оказались полностью недоступны. Сергеев отметил, что часть территории удастся обследовать только с наступлением теплой погоды, когда сойдет снег.
Версии и продолжение поисков.
Следственный комитет Красноярского края рассматривает несколько версий случившегося. Среди них — нападение диких животных, несчастный случай или даже попытка добровольно покинуть регион. Однако основной остается версия трагического происшествия.
Несмотря на все сложности, поисковики продолжают работу и поддерживают связь с родственниками пропавших. Сергеев подчеркнул, что отряд не прекращает поиски даже в условиях, когда шансы кажутся минимальными: каждый километр, пройденный в тайге, может стать решающим.