Спасатели напомнили о погодной аномалии в день загадочного исчезновения семьи Усольцевых

Почти месяц поисков, сотни волонтеров и тысячи километров по труднопроходимой сибирской тайге — все это ради одной цели: найти след семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. По словам руководства «ЛизаАлерт», эти поиски стали одними из самых тяжелых за всю историю организации.

Поиски таинственно исчезнувшей семьи Усольцевых ведутся уже больше месяца.

4600 километров надежды.

Председатель московского отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев на форуме, посвященном 15-летию движения, рассказал, что волонтеры прошли пешком около 4600 километров, обыскивая горные районы и труднодоступные леса Красноярского края. Он отметил, что поисковики делают все возможное, но не способны творить чудеса — лишь способствовать им.

Сергеев подчеркнул, что миссия по поиску семьи Усольцевых стала одной из самых масштабных и трудных за последнее время. Сложные природные условия и непредсказуемая погода превратили операцию в настоящий марафон выносливости.

Пропажа среди смены сезонов.

Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — исчезли 28 сентября, отправившись на прогулку к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья. В последний раз их видели в тот же день. По словам Сергеева, в момент выхода погода стояла теплая, около +26 градусов, но уже через несколько часов резко похолодало.

Ночью температура опустилась до +2, а вскоре начался снег. С каждым днем снежный покров в районе поисков становился все глубже, местами доходя до колен. Из-за этого некоторые участки тайги оказались полностью недоступны. Сергеев отметил, что часть территории удастся обследовать только с наступлением теплой погоды, когда сойдет снег.

Версии и продолжение поисков.

Следственный комитет Красноярского края рассматривает несколько версий случившегося. Среди них — нападение диких животных, несчастный случай или даже попытка добровольно покинуть регион. Однако основной остается версия трагического происшествия.

Несмотря на все сложности, поисковики продолжают работу и поддерживают связь с родственниками пропавших. Сергеев подчеркнул, что отряд не прекращает поиски даже в условиях, когда шансы кажутся минимальными: каждый километр, пройденный в тайге, может стать решающим.