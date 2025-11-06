Спасатели напомнили о погодной аномалии в день загадочного исчезновения семьи Усольцевых

Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — исчезли 28 сентября, отправившись на прогулку к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья. В последний раз их видели в тот же день. По словам Сергеева, в момент выхода погода стояла теплая, около +26 градусов, но уже через несколько часов резко похолодало.