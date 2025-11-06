Ричмонд
Волгоград 7 часов находился под атакой ВСУ, в городе насчитали более 30 взрывов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли самую продолжительную и мощную с начала СВО атаку на Волгоград с использованием беспилотников. Налёт дронов начался около полуночи и продолжался более семи часов.

Жители города сообщали о многочисленных взрывах, которые слышались с часу ночи до почти восьми утра. Общее число атак превысило 30. Беспилотники заходили в Волгоград с западного и северного направлений, создавая непрекращающийся гул в ночном небе.

Последние взрывы были зафиксированы в Ангарском районе Волгограда около 7:37 утра по местному времени. В связи с продолжающейся обстановкой некоторые школы обратились к родителям с рекомендацией приводить детей на занятия только при условии, что это безопасно.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ совершил атаку на многоэтажный жилой дом в Волгоградской области, в результате чего погиб один человек. Инцидент произошёл на 24-м этаже дома по улице Гаря Хохолова. Удар повредил четыре балкона и выбил стекла в расположенных поблизости домах.

