Волгоград 7 часов находился под атакой ВСУ, в городе насчитали более 30 взрывов

Жители города сообщали о многочисленных взрывах, которые слышались с часу ночи до почти восьми утра. Общее число атак превысило 30. Беспилотники заходили в Волгоград с западного и северного направлений, создавая непрекращающийся гул в ночном небе.
Последние взрывы были зафиксированы в Ангарском районе Волгограда около 7:37 утра по местному времени. В связи с продолжающейся обстановкой некоторые школы обратились к родителям с рекомендацией приводить детей на занятия только при условии, что это безопасно.
Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ совершил атаку на многоэтажный жилой дом в Волгоградской области, в результате чего погиб один человек. Инцидент произошёл на 24-м этаже дома по улице Гаря Хохолова. Удар повредил четыре балкона и выбил стекла в расположенных поблизости домах.
