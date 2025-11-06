Ричмонд
Школы и детсады закрыли в Волгореченске после атаки БПЛА

Власти Волгореченска Костромской области решили закрыть на один день детские сады и школы в целях безопасности после отражения атаки вражеских дронов утром 6 ноября. Об этом сообщает губернатор Сергей Ситников в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

После налёта дронов ВСУ оперативный штаб провёл заседание, где были приняты новые решения «по обеспечению безопасности людей и работе объектов жизнеобеспечения», включая закрытие детсадов и школ в Волгореченске. В настоящее время в городе и близлежащих сельских поселениях, проводят обходы граждан, «чтобы убедиться в их безопасности».

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 75 БПЛА. Большая их часть сбита над территорией Волгоградской области — 49 дронов. Атака продолжалась 7 часов. Жители Волгограда сообщили, что слышали около 30 взрывов над городом. Как уже писал Life.ru, один человек погиб там при атаке БПЛА ВСУ на многоэтажный дом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

