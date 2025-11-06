Машина врезалась в столб и разлетелась вдребезги: появилось видео с места смертельного ДТП с Toyota Prius во Владивостоке

По информации Госавтоинспекции, в 03:31 водитель автомобиля Toyota Prius двигался со стороны улицы Постышева в направлении Некрасовской. В районе дома № 7 «А» он не справился с управлением, машина съехала с дороги и на большой скорости врезалась в опору освещения. От мощного удара автомобиль опрокинуло и буквально разорвало на части. Обломки машины разлетелись по проезжей части.