Машина врезалась в столб и разлетелась вдребезги: появилось видео с места смертельного ДТП с Toyota Prius во Владивостоке

Во Владивостоке произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, кадры которого запечатлела уличная камера. Авария случилась рано утром 3 ноября на проспекте 100-летия Владивостока.
По информации Госавтоинспекции, в 03:31 водитель автомобиля Toyota Prius двигался со стороны улицы Постышева в направлении Некрасовской. В районе дома № 7 «А» он не справился с управлением, машина съехала с дороги и на большой скорости врезалась в опору освещения. От мощного удара автомобиль опрокинуло и буквально разорвало на части. Обломки машины разлетелись по проезжей части.
В результате аварии водитель иномарки получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Пассажир автомобиля с различными травмами был госпитализирован врачами скорой помощи, которые оперативно прибыли на место вместе с сотрудниками полиции и МЧС.
На записи с уличной камеры видны последние секунды движения автомобиля и момент страшного столкновения. Машина двигалась с огромной скоростью и на полном ходу влетела в столб. После столкновения от авто осталась груда металла.
В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые экспертизы.