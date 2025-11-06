В Усть-Илимске деятельность суши-бара приостановили после обнаружения ДНК Salmonella

IrkutskMedia, 6 ноября. В Усть-Илимске по постановлению суда на 90 дней приостановили деятельность суши-бара, расположенного на проспекте Мира. Было установлено, что несколько человек госпитализировали в ОГБУЗ «Усть-Илимскую РБ» с диагнозами «бактериальная кишечная инфекция неуточненная», «неуточненный гастроэнтерит» и «колит инфекционного происхождения» после того, как посетители поели в указанном заведении. Больница направила извещение о случившемся в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Илимске.