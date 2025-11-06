В Усть-Илимске деятельность суши-бара приостановили после обнаружения ДНК Salmonella

IrkutskMedia, 6 ноября. В Усть-Илимске по постановлению суда на 90 дней приостановили деятельность суши-бара, расположенного на проспекте Мира. Было установлено, что несколько человек госпитализировали в ОГБУЗ «Усть-Илимскую РБ» с диагнозами «бактериальная кишечная инфекция неуточненная», «неуточненный гастроэнтерит» и «колит инфекционного происхождения» после того, как посетители поели в указанном заведении. Больница направила извещение о случившемся в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Илимске.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, при проведении эпидемиологического расследования в суши-баре были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении, хранении и продаже населению блюд. По результатам проведенной проверки в отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении.
Согласно сведениям, имеющимся в материалах дела, в части смывов, отобранных в суши-баре, обнаружена ДНК Salmonella. У людей, обратившихся в больницу, также была обнаружена ДНК Salmonella. По мнению сотрудников Роспотребнадзора, заболевания посетителей связаны с употреблением продукции в указанном суши-баре.
Индивидуальный предприниматель вину признал и указал, что допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований из-за невнимательности, и гарантировал полное устранение всех недостатков.
Учитывая все обстоятельства правонарушения, создающего угрозу здоровью населения, суд приостановил деятельность суши-бара на 90 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 10-дневный срок.
Ранее агентство сообщало, что деятельность столовой «Бонжур», где могли отравиться жители Иркутска, приостановили на 30 суток. Кировский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.