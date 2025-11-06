В Хабаровске завели уголовное дело после столкновения поезда и автобуса

В Хабаровске следователи завели уголовное дело после аварии на железнодорожном переезде в микрорайоне Ореховая сопка. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным следствия, сегодня на переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус. В результате аварии пострадали четыре человека: водитель автобуса и трое пассажиров, один из которых — несовершеннолетний. Все они получили травмы.
Предварительная версия причин происшествия такова: автобус начал пересекать железнодорожные пути прямо перед движущимся составом. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать столкновения уже не успел.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить полную картину случившегося и выяснить все обстоятельства аварии.