В доме многодетной семьи под Уфой случился пожар

В селе Миловка сгорел дом, где жила многодетная семья.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 ноября в селе Миловка Уфимского района произошел пожар в жилом доме, где жила многодетная семья. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе республиканского МЧС.

Возгорание случилось на улице Магистральной. Для ликвидации огня потребовалось привлечение семи единиц спецтехники и 19 пожарных. К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм. На время восстановления дома многодетная семья сможет проживать у родственников в Уфе.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет обстоятельства и причины возгорания.

