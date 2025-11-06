Женщину в Новосибирской области судят за мошенничество с выплатой

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении социальной выплаты. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Как сообщили в прокуратуре региона, заместитель прокурора Усть-Таркского района Олег Толстов утвердил обвинительное заключение в отношении 29-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат.
По данным следствия, в 2024 году женщина, состоявшая на учете как нуждающаяся в жилье, обратилась в районный Центр социальной поддержки населения за единовременной выплатой, предназначенной для ремонта дома вместо предоставления земельного участка под строительство.
Получив более 260 тысяч рублей, обвиняемая потратила средства на личные нужды, не связанные с ремонтом, и не смогла подтвердить целевое использование денег.
Свою вину она полностью признала. Материалы уголовного дела направлены в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.