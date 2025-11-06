Лихач на ВАЗе насмерть сбил пешехода под Волгоградом

Вечером 5 ноября в Среднеахтубинском районе произошло трагическое дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. Инцидент случился около девяти часов вечера на седьмом километре автомобильной дороги «Средняя Ахтуба — Куйбышев — Суходол». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2110» допустил наезд на пешехода. Сообщается, что мужчина пытался пересечь проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода.