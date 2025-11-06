Украинские военные готовы к зимним сражениям на 30%

«Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. URA.RU) для западных образцов техники. Кроме того, охлаждающие жидкости, подлежащие замене, приходят ненадлежащего качества. Осложняет вопрос технического обслуживания и наличие в подразделениях “разношерстной” техники и вооружения, где под каждую единицу нужны свои марки масел и ремкомплекты», — пояснил эксперт. Его слова передает ТАСС.